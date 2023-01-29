В Омске под застройку продан участок, принадлежавший Минобороны

ДОМ.РФ сообщил о подведении итогов аукциона по продаже земельного участка площадью 0,6 га в Омске в районе Военного городка. Участок предназначен для жилищного или иного строительства. По данным организатора торгов, на покупку претендовали два индивидуальных предпринимателя, ООО «Строительные решения. СЗ» из Новосибирска, ООО «СЗ «Монолит групп» из Краснодара и Зайнудин Багандов, который и был признан победителем.

При начальной стоимости участка в 9,9 млн руб. он предложил на торгах 15,7 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», Зайнудин Багандов является владельцем омской строительной компании ООО «СМУ4».

Как следует из документации к торгам, 80% от суммы продажи земельного участка, определенной по итогам аукциона, будет перечислено на счет ФГАУ «УИСП» Минобороны России, на счет АО «ДОМ.РФ» поступает 20%.

Анна Егорова

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