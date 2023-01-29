В Сочи появится 51 автобус на компримированном природном газе

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023-2024 годах в курортном городе будет закуплен 51 автобус, работающий на метане, рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский на совещании по развитию инфраструктуры для экотранспорта. На сегодняшний день из более 800 единиц общественного транспорта города 135 автобусов заправляются газомоторным топливом.

Замена подвижного состава на автобусы, работающие на метане, предусмотрена заключенными с автопредприятиями брутто-контрактами (когда между пассажиром и перевозчиком существует посредник, организующий перевозки). По словам Алексея Копайгородского, общее количество «зеленого» пассажирского транспорта, включая электробусы, составит до 500 единиц.

«ООО «Газпром газомоторное топливо» развивает в Сочи газомоторную транспортную инфраструктуру. Также до 2030 года в городе будут появляться зарядные станции быстрого типа для автомобилей. Это позволит развиваться экологически чистому транспорту, включая коммерческий», - рассказал мэр Сочи.

В 2022 году в Сочи было установлено 16 станций быстрой зарядки для электромобилей. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию еще 18 электрозаправок.

Андрей Ульченко

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