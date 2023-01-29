«Неометрия» открыла новый офис продаж в Новороссийске

Федеральный девелопер «Неометрия» открыл новый офис продаж на территории строящегося ЖК «Облака-2» в Новороссийске

В мероприятии приняли участие коммерческий директор компании Ольга Нарт, руководитель отдела продаж в Новороссийске Дмитрий Романишко и директор департамента по работе с партнерами Виталий Степанов, а также представители ведущих агентств недвижимости Краснодарского края. Эксперты застройщика рассказали гостям о динамике цен в новостройках города, проекте жилого комплекса «Облака-2», а также взаимовыгодном сотрудничестве.

По словам Ольги Нарт, население Новороссийска ежегодно увеличивается. В то же время растет и стоимость жилья на первичном рынке. Так, средняя стоимость квартир стандарт-класса в прошлом году составила 116 745 тыс. руб. за кв. м (+3 % к 2021 году), комфорт-класса – 147 259 тыс. руб. за кв. м (+12,8%), бизнес-класса – 160 088 тыс. руб. за кв. м (+ 4,7%). Таким образом, средняя цена квадратного метра в городе по итогам 2022 года выросла до 131 400 тыс. руб. за кв. м.

Эксперт также сообщила, что в новороссийских проектах «Неометрии» 60% квартир приобретено для собственного проживания всей семьей, 40% – с целью инвестирования в недвижимость. В 90% случаев жилье покупалось с помощью ипотечных программ.

«Жилая недвижимость Новороссийска привлекательна сразу по нескольким причинам. Природно-климатические особенности региона – одни из наиболее благоприятных в России. Кроме того, город обладает высокой экономической активностью. Бизнес-климат Новороссийска постоянно улучшается, с каждым годом увеличивается количество представительств крупных российских компаний. Эти факторы способствуют росту популярности локации не только для туризма, но и переезда из других регионов РФ как для постоянного проживания, так и в целях инвестирования в новые объекты недвижимости», – отметила Ольга Нарт.

Руководитель отдела продаж в Новороссийске Дмитрий Романишко отметил удобное расположение и развитую внутреннюю инфраструктуру ЖК «Облака-2». Комплекс находится на границе между Южным и Центральным районами города в пяти минутах езды от моря. Из окон верхних этажей открываются прекрасные виды на горы и бухту. В ЖК сделан акцент на комфортных внутренних пространствах для жителей, где предусмотрены: закрытый двор без машин, сквозные подъезды, колясочные и велосипедные помещения, двухуровневый подземный паркинг, коммерческие помещения с салонами красоты, кофейнями и магазинами.

На внутренней территории реализована концепция Activity-park, включающая в себя детские и игровые площадки для разных возрастов, зоны для спорта и отдыха, столы для настольного тенниса, навесы со скамьями-амфитеатрами, беговую дорожку, пространства для организации личного сада и многое другое.

Кроме того, в ЖК «Облака-2» представлен широкий выбор планировочных решений. Квартиры можно приобрести как без отделки, так и уже с готовым ремонтом.

Директор департамента по работе с партнерами Виталий Степанов рассказал об успешном сотрудничестве «Неометрии» с ведущими агентствами недвижимости Краснодарского края. Отдельно он остановился на образовательном проекте «NeoАкадемия», которое специально создано для партнеров компании. Повышение квалификации позволяет специалистам рынка не только приобрести актуальные навыки, но и вспомнить ранее полученные знания.

По словам эксперта, на сегодняшний день уже более 500 агентов прошли обучение по различным программам и повысили свой профессиональный уровень. На курсах рассматриваются кейсы правильного ведения переговоров с клиентами, прорабатываются различные варианты выявления их потребностей и работы с возражениями, а также юридические аспекты сделки и маркетинг. Программа рассчитана на 5 дней по 2 часа и состоит из практический занятий в режимах онлайн и оффлайн.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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