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ХК «Ижсталь» из Удмуртии одержал победу над «Тамбовом»

28 января хоккейный клуб из Удмуртии «Ижсталь» одержал победу в матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути» над «Тамбовом». Игра закончилась со счетом 5:4, сообщает пресс-служба клуба.

На протяжении всего матча были «качели», однако в итоге в буллитной серии победа досталась «Сталеварам». Счет открыл Игорь Швырев из «Тамбова», в ответ шайбу забил Данил Маркуса в сольном проходе. Во втором периоде отличились Александр Беляев и Вячеслав Скобелев. Гости матча Тимур Фаткуллин и Максим Баин забили шайбы в ответ. В третьем периоде Тимур Фаткуллин вновь отправил шайбу в ворота противника, но Александр Беляев, оформив дубль, перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в затянувшейся перестрелке послематчевых бросков точнее оказалась «Ижсталь».

«Фортуна сегодня в буллитной серии была на нашей стороне. Матч получился запоминающимся. Где-то доставали соперника, где-то убегали — перестрелочка такая. Боролись до конца. Ребята молодцы нужный гол забили, перевели игру в овертайм. Буллитная серия осталась за нами. За работу, за сплоченность коллектива ребятам спасибо огромное. Болельщикам спасибо за поддержку. У нас впереди еще три домашних матча. Готовимся»,— поделился главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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