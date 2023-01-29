У компании-оператора экотехнопарка в Софронах сменился гендиректор

В пермской компании «Эко.59», созданной краевыми властями для строительства экотехнопарка в Софронах, сменилось руководство. По сведениям сервиса Kartoteka.ru, 20 января гендиректором «Эко.59» была назначена Юлия Карсакова. Предыдущий глава компании Валерий Дорошенков покинул свой пост. В конце 2022 года контроль над «Эко.59» перешел к столичной компании «Аврора Бореалис», производителю оборудования для всего цикла обращения с отходами.

В Kartoteka.ru сведений о статусе индивидуального предпринимателя или связанных с госпожой Карсаковой компаний не указано. В открытых источниках есть информация о том, что некая Юлия Карсакова проживает в Ярославле, где, по данным «Ъ-Прикамье», находится производственная база «Аврора Бореалис». Именно в Ярославле «Аврора Бореалис» в 2018 году реализовывала один из своих проектов по разработке технологии сжигания свалочного газа для мусорного полигона Скоково.

Напомним, что весной 2022 года структура региональных властей — «Фонд развития Пермского края» зарегистрировал в Перми ООО «Эко.59». Эта компания займется возведением в Софронах мусоросортировочного комплекса, который должен снизить нагрузку на полигон в Софронах. Первоначально планировалось, что проект реализуют через концессию с совместным предприятием Пермского края и федеральным оператором по обращению с ТКО ППК «Российский экологический оператор», подконтрольным Минприроды РФ. Позднее 100% долей в «Эко.59» перешли компании «Аврора Бореалис», резиденту «Сколково». В организации заявили «Ъ-Прикамье», что готовы инвестировать в строительство мусоросортировочных комплексов в Пермском крае.