Реконструкция ул. Яснополянской в Губернском микрорайоне Краснодара начнется в марте

Дорожные строители приступят к работам по ул. Яснополянской на участке от ул. Чепигинской до ул. Лучезарной в марте, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на слова и. о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галины Шешиной. Дорога станет четырехполосной.

Сейчас ведется реконструкция ул. Чепигинской в этом же микрорайоне. Работы на участке от ул. Батуринской до ул. Яснополянской выполнены на 85%, здесь укладывается асфальтобетонное покрытие. Также на ул. Батуринской от ул. им. Кирилла Россинского до ул. Семигорской обустраивают тротуар. Готовность участка — 65%. Общая протяженность реконструируемых в мкр Губернском дорог составит 2,3 км.

«Раньше на участках этих улиц была гравийная дорога, которая требовала реконструкции. После окончания работ появится четырехполосная автомобильная дорога с велодорожками, уличным освещением и ливневой канализацией», - рассказала Галина Шешина.

Андрей Ульченко

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