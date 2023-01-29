ДДТ перенесла концерты в Челябинске и Магнитогорске на неопределенный срок

В Челябинске и Магнитогорске снова отменяют концерты рок-группы «ДДТ», запланированные на 17 и 19 февраля соответственно. Информация об этом опубликована на официальном сайте гастрольного тура группы.

«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам, концерты группы ДДТ в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность»,– говорится в сообщении. Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты. Но зрители, которые не могут ждать, могут обратиться за возвратом денег.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», концерт ДДТ в ледовой арене «Трактор» в Челябинске уже неоднократно переносили. В последний раз – с мая 2022 года. В Магнитогорске музыканты должны были выступать в ледовой арене «Металлург».