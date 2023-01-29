В суд направлено дело о ДТП с двумя погибшими в Иркутской области

Усольский городской суд рассмотрит дело жителя Саянска, обвиняемого в нарушении ПДД, которое привело к смерти людей (ч. 6 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы).

ДТП произошло в августе прошлого года на автодороге Р-255 «Сибирь». По версии следствия, обвиняемый в состоянии наркотического опьянения, управляя легковым автомобилем, допустил столкновение с грузовиком. В результате пассажиры легкового автомобиля (48 летний мужчина и его 12-летний сын) погибли.

Предполагаемый виновник аварии был задержан. В настоящее время прокуратура города Усолье-Сибирское утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Анна Егорова