Главе СК РФ доложат о проверке по факту избиения врача в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об инциденте с избиением врача в Челябинской области. Региональное управление СК проводит доследственную проверку по этому факту.

«В Челябинской области отец несовершеннолетней пациентки в ходе конфликта с врачом-стоматологом нанес ему несколько ударов рукой в область головы и тела»,– сообщает пресс-служба СК России. По предварительным данным, причиной конфликта стал отказ врача удалить молочный зуб ребенку. По данным СМИ инцидент произошел в Трехгорном. Доклад главе СК РФ о ходе проверки представит руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников.