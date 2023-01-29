В ДТП под Нижним Тагилом погибли два человека, двое получили травмы

Ночью на 149 км автодороги Екатеринбург-Серов в районе Нижнего Тагила произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, двое из них погибли. Как сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, из-за аварии временно было ограничено движение по трассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, во время обгона автомобиль «Рено Дастер» столкнулся на встречной полосе с грузовиком «Мерседес». От удара легковую машину отбросило на отбойник, ее развернуло и она столкнулась с автомобилем «Шкода Фабия» и грузовиком «Хуногам», которые также ехали по встречной полосе.

За рулем «Рено Дастер» был 53-летний мужчина. По данным ГИБДД, он при совершении обгона не убедился в безопасности. В результате аварии погибли он и его 49-летняя женщина-пассажир. Водитель и пассажир «Шкоды Фабия» с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Погибшие проживали в Урае (ХМАО). Пострадавшие — жители Лысьвы (Пермский край).

По данным ГИБДД, с 27 по 29 января в регионе проходят рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. «Выезд на полосу встречного движения остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, но и в целом в стране. Именно лобовые столкновение являются самыми тяжкими по последствиям»,— пояснили в Госавтоинспекции.

В Свердловской области в 2022 году причиной каждого девятого ДТП стал выезд на встречную полосу. Всего за год зарегистрировано 288 таких происшествий. В результате лобовых столкновений погибли 104 человека, более 500 человек получили травмы.

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Алексей Буров