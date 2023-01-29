Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За последние сутки в Челябинской области выявили 85 случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвердили 85 случаев COVID-19. Среди новых пациентов 12 школьников. Суточный прирост заболеваемости составил почти 12%

Выписали за сутки 32 выздоровевших. По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, сейчас болеют 785 человек. Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 397 720 случаев заболевания, Выздоровели 387 393 пациента. За сутки провели почти 6 тыс. тестов на коронавирус. Смертельных случаев за последние сутки не зарегистрировали.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...