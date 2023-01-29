За последние сутки в Челябинской области выявили 85 случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвердили 85 случаев COVID-19. Среди новых пациентов 12 школьников. Суточный прирост заболеваемости составил почти 12%

Выписали за сутки 32 выздоровевших. По данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, сейчас болеют 785 человек. Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 397 720 случаев заболевания, Выздоровели 387 393 пациента. За сутки провели почти 6 тыс. тестов на коронавирус. Смертельных случаев за последние сутки не зарегистрировали.