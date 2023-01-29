Солдат Южной Кореи случайно открыл огонь рядом с границей КНДР

Солдат южнокорейской армии во время тренировки рядом с границей КНДР случайно открыл стрельбу из пулемета. Военные Южной Кореи немедленно проинформировали Северную Корею о том, что выстрелы были случайными, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей вооруженных сил Южной Кореи.

По данным ВС республики, инцидент произошел во время тренировки на приграничной территории провинции Канвондо, солдат случайно выпустил из пулемета четыре патрона. Все пули попали в южнокорейскую часть демаркационной линии, проведение стрельб во время тренировки не планировалось, добавили представители ВС Южной Кореи.

Южную и Северную Кореи разделяет военная демаркационная линия. По обе стороны от нее находится демилитаризованная зона, которая была установлена в результате перемирия в 1953 году. ДМЗ проходит около 38-й параллели, покрывая примерно 248 километров. Американские и южнокорейские солдаты патрулируют эту линию вдоль южнокорейской стороны, а северокорейские солдаты патрулируют вдоль северокорейской стороны.

Южная Корея незамедлительно уведомила Северную о случившемся и повысила уровень готовности к чрезвычайным ситуациям. Представитель подразделения, солдат которого произвел выстрел, сообщил агентству, что никакой реакции на инцидент от северокорейской стороны не поступало.

В конце прошлого года отношения Сеула и Пхеньяна в очередной раз обострились, после того как беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. Один из БПЛА подлетел к Сеулу. Военные Южной Кореи заявили, что БПЛА было трудно обнаружить из-за небольшого размера.

Эрдни Кагалтынов