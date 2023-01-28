Возвращение церкви монастыря в Переславле обойдется более чем в 800 млн рублей

Имущественный комплекс для Переславского музея-заповедника правительство Ярославской области приобрело за 248 млн руб. у АО «Завод ЛИТ», еще «ориентировочно» 600 млн руб. потребуется на приспособление помещений, сообщили в региональном правительстве. Площадь приобретенного имущественного комплекса составляет 16 тыс. кв.м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Переезд Переславского музея-заповедника запланирован в связи с возвращением РПЦ зданий Успенского Горицкого монастыря, в которых сейчас находится музей. Работа по переводу музея и передаче имущества церкви ведется с 2013 года. Как сообщили в областном правительстве, переезд музея запланирован на 2024-2026 годы.

Сейчас бывшие здания завода переданы музею-заповеднику на праве оперативного управления. В федеральном бюджете на 2024 год на оснащение учреждения предусмотрено 40 млн руб. по нацпроекту «Культура». В правительстве региона говорят, что в купленных помещениях разместится не только музей.

«Еще на 8 тысячах квадратных метров будет создано креативное пространство для реализации проектов, связанных с искусством, образованием, дизайном, а также расположатся кафе, рестораны и торговые точки»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

Сейчас в Переславле-Залесском три действующих монастыря Русской православной церкви: Свято-Троицкий Данилов, Никольский и Феодоровский, Никитский монастырь расположен в пригороде.

Антон Голицын