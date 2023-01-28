В ДТП около Красноуральска пострадали три человека, включая двоих детей

На 2 км дороги-подъезде к Красноуральску рядом с трассой Верхняя Тура — Красноуральск столкнулись автомобиль «ВАЗ-21093» и «Рено Сандеро», в результате пострадали три человека, двое из них дети. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло около в 12 часов.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ-21093» въехал во впереди остановившийся «Рено Сандеро». Пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Рено-Сандеро» и 60-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ-21093».

Водитель «ВАЗ-21093» пояснил автоинспекторам, что двигающийся впереди него автомобиль остановился внезапно, из-за чего он не успел вовремя остановиться. Водитель «Рено Сандеро» пояснила, что время движения ее автомобиль начало заносить, ей пришлось остановиться, после чего почувствовала удар в заднюю часть автомобиля.

Сотрудники автоинспекции установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21093 за 8 лет вождения четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В ходе обследования участка инспектором были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, снежные валы на обочине, добавили в ГИБДД.

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Елена Медведева