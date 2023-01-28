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Коммерсантъ FM
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Хедж-фонды порадовали инвесторов

Будет ли этот инвестиционный инструмент эффективен в 2023 году

Хедж-фонд Citadel стал самым прибыльным в истории. В 2022-м он принес инвесторам $16 — это рекорд. Годовая прибыль фонда превысила 38%. Таким образом, пишет Forbes, Citadel потеснил предыдущего лидера рынка — Bridgewater. Он возглавлял список самых прибыльных хедж-фондов семь лет.

Как Citadel добилась успеха? На этот вопрос ответил директор аналитического департамента компании Freedom Finance Global Вадим Меркулов: «Citadel традиционно очень хорошо перформит, но в волатильные года это происходит лучше, потому что основной бизнес у них — это маркетмейкинг. Они зарабатывают как раз на более сложных математических вещах, которые связаны больше не с финансами, а с математикой. Обрабатывают ордера быстрее, чем какой-то ритейл-трейдер его подает. То есть человек хочет, условно, купить помидоры по 300 руб., но вдруг перед нами возникает тот, кто продает вам за 300 руб., а у него берут за 250 руб. Появился новый посредник в цепочке. На этом спреде он может зарабатывать.

Как 2022 год лишил инвесторов аппетита к риску

Как 2022 год лишил инвесторов аппетита к риску

Citadel — очень фонд известный, его создал Кен Гриффин. Но топ-1 считается фонд Medallion от Renaissance Technologies, который полностью работает в математике — личные стратегии, маркетмейкинг и прочее. Несколько фондов так заработали, потому что поставили очень серьезную сумму денег в рамках их портфеля на энергетический сектор. Это единственный сектор, который был в серьезном плюсе. Безусловно, они заработали, но могли и достаточно много потерять в случае, если события развивались бы по другому сценарию».

Всего 20 крупнейших хедж-фондов заработали для своих клиентов почти $22,5 млрд. Для многих игроков прошлый год стал самым успешным в их истории, пишет Financial Times. Такой инструмент вложений, вероятно, будет эффективным и в текущем году, но российским инвесторам воспользоваться им теперь сложно, говорит инвестбанкир, автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган: «Сегодня время как раз не долгосрочных инвесторов а-ля Баффет, а время Сороса, иначе говоря, время спекулянтов. Период, когда авантюристы в хорошем смысле этого слова, просчитывающие все игроки, и таковыми, кстати говоря, являются хедж-фонды отчасти, которые ставят на какое-то событие, могут зарабатывать миллиарды долларов. Я думаю, что и будут это делать.

К сожалению, среди российских инвесторов доступ к хедж-фондом есть только у квалов, которые могут работать через ряд брокеров, либо у тех, кто работает через иностранных профучастников или иностранные банки. Проблема в том, что если вы хотите стать пайщиками хедж-фонда, вы должны проходить определенный комплаенс очень часто. Не любой, к сожалению, россияне сегодня могут пройти».

Citadel стал самым прибыльным хедж-фондом в истории

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В 2023 году по всему миру был размещен рекордный объем облигаций. За первые 18 дней года компании и правительства продали их на общую сумму в $586 млрд.

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Елизавета Скобцова

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