Жители 11 улиц в Краснодаре остались без света из-за энергоаварии

В субботу, 28 января, произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодар.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась ПС «КС-5», а также 24 трансформаторные подстанции.

Без электроэнергии остались жители 11 улиц: Кизлярская, Средняя, Ильинская, Ольгинская, Надежды, Троицкая, Макаренко, Лазурная, Народная, 1 Гвардейская и 2 Гвардейская.

Время восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram