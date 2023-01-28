Мотоциклист погиб при столкновении с ВАЗом в Тимашевском районе

В станице Роговской в Краснодарском крае 22-летний водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с ВАЗ-2106. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Авария со смертельным исходом произошла 28 января на улице Интернациональной.
По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки, осуществляя разворот с обочины, не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с мотоциклом «ИЖ».
«В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой помощи.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.
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