Мотоциклист погиб при столкновении с ВАЗом в Тимашевском районе

В станице Роговской в Краснодарском крае 22-летний водитель мотоцикла погиб в результате столкновения с ВАЗ-2106. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

ДТП со смертельным исходом произошло в станице Роговской

Фото: Тимашевский АСО

Авария со смертельным исходом произошла 28 января на улице Интернациональной.

По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки, осуществляя разворот с обочины, не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с мотоциклом «ИЖ».

«В результате аварии водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой помощи.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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