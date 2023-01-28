«Кухня предлагает подлинную домашнюю еду, какую едят в Израиле»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, почему израильский ресторан от создателей Capito оказался самым достоверным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bshushu Фото: Bshushu

Среди многочисленных израильских ресторанов, открывшихся в Москве за последнее время, самым достоверным и располагающим к себе оказался Bshushu от создателей Capito. Тут все очень просто на вид, но очень точно по сути. Интерьер, в самом деле, похож на Тель-Авив, а кухня не утруждается сложными подачами, но предлагает подлинную домашнюю еду, какую едят в Израиле дома и в кафе, без всяких оглядок на заковыристый московский маркетинг.

Шеф-повар Александр Архипов придумал честное билижневосточное меню с точечными отсылками к рецептам ашкенази. Причем все, что только можно, делает сам и вручную — от лепешек с мукой крупного помола до маринованных по-израильски огурцов и соленых лимонов. На завтрак тут едят яйца по-караимски с карамелизированным кремовым желтком, вприкуску с питой, оливками и большим овощным салатом, а также зеленую и белую шакшуку.

В основном меню акцент сделан на мезе, куда помимо привычного хумуса и бабагануша, входят яичный салат с сельдереем, салат из тунца и тартар с солеными лимонами. Отдельный раздел представляет питы с разными начинками. Самая вкусная — жареная до хруста, промасленная пита с рубленым ягненком и соусом из тхины. Называется это блюдо араис, едят его на Ближнем Востоке повсеместно, но в Москве встречается не часто. Ну и, конечно, нельзя игнорировать кюфту из ягненка и телятины с салатом из зелени, особенно если с запеченными картофельными дольками и соусом айоли.