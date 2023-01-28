Территорию мыса Кадош в Туапсе увеличат на 10 гектаров

Территорию мыса Кадош в Туапсе планируют увеличить на 10 га путем включения земельных участков на улице Новая. Площадь лесопаркового зеленого пояса города составит более 323 га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам вице-губернатора Романа Лузинова, подобные территории необходимо наделить привилегиями охраняемой местности для сохранение зеленого фонда.

Туапсинский район входит в тройку лидеров по количеству особо охраняемых природных территорий регионального значения. В его границах расположено 46 таких территорий общей площадью около 76 тыс. га.

Тат Гаспарян

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