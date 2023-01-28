Сквер «Стерео» в Сочи реконструируют до конца года

В центре Сочи к концу года планируется завершить реконструкцию сквера «Стерео». Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

При реконструкции сквера учтены исторические особенности территории и пожелания местных жителей. Зона озеленения увеличится на 300 кв. м., а площадь мощения сократится на 100 кв. м.

Общая площадь сквера составляет 0,7 гектара. Архитекторы разместили здесь места отдыха, небольшой водоем, кольцевой прогулочный маршрут и велопарковку. Также в сквере появится сад круглогодичного цветения и современное освещение. В зеленых зонах смонтируют систему автоматического полива.

Кроме того, в Сочи планируется обновить территории вдоль Курортного проспекта. Всего в Год архитектуры в городе будут реконструированы 30 парков и скверов.

Тат Гаспарян

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