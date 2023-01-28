РКН за год получил более 44 тысяч жалоб о неправомерной обработке персональных данных

В 2022 году Роскомнадзор (РКН) получил 44 269 жалоб о неправомерной обработке персональных данных. Это на 0,8% меньше, чем в 2021 году, сообщило ведомство в Telegram.

Чаще всего россияне жаловались на действия операторов — 38 188, что на 0,3 % меньше, чем годом ранее. РКН внес 535 записей в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных (на 11,5 % меньше, чем в 2021 году).

По данным ведомства, больше всего жалоб поступило на действия кредитных учреждений; организаций ЖКХ; владельцев интернет-сайтов (в том числе соцсетей) и коллекторских агентств.

Минцифры разработало законопроект для оборотных штрафов за утечки персональных данных. Как сообщал «Ъ», верхний предел может быть установлен в размере 500 млн руб., нижний — в 5 млн руб. Эксперты считают, что штрафы подтолкнут компании усилить меры безопасности, но участники рынка предупреждают, что инициатива может привести к дроблению российского бизнеса.

Подробности — в материале «Ъ» «Бизнес возьмут в пол-оборота».

Лаура Кеффер