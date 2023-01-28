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В Челябинской области на трассе М5 столкнулись шесть автомобилей

На федеральной автодороге М5 в Челябинской области произошло ДТП с участием шести автомобилей. Пострадал как минимум один человек, сообщается на странице Госавтоинспекции региона в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла сегодня в 11:50 на 1557 км трассы Москва – Челябинск в Ашинском районе. Столкнулись шесть легковых и грузовых автомобилей, которые двигались в попутном направлении в сторону Москвы. В результате ДТП травмы получил водитель Isuzu.

На месте аварии организовано реверсивное движение. Три экипажа ДПС работают на этом участке. Обстоятельства ДТП уточняются.

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