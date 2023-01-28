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В феврале в Челябинске начнут продавать «Москвичи»

Дилерские центры «Москвича» откроются в Челябинске в феврале. Об этом сообщается на официальной странице Московского автозавода в социальной сети «ВКонтакте».

Всего компания планирует открыть еще 20 дилерских центров в 12 городах России. Кроме Челябинска это Тюмень, Пермь, Омск, Оренбург, Самара, Казань, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Саратов и Ставрополь. Таким образом дилерская сеть «Москвича» выросла до 52 точек продажи и обслуживания в 23 городах. Отгрузки автомобилей в новые 20 центров начнутся в феврале. Кроме того, с 30 января по 10 февраля компания принимает заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о намерении открыть дилерские центры в 23 городах РФ, в том числе в Челябинске, автозавод объявил в октябре 2022 года. Это первый этап формирования сети продаж и обслуживания, в дальнейшем географию присутствия компания планирует расширить.

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