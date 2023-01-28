В Краснодарском крае выявили 83 случая COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Краснодарском крае подтвердили 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди новых пациентов 42 женщины и 41 мужчина в возрасте до 77 лет. На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 361 человек, а в стационарах — 98.

В Краснодаре заболели 42 человека, в Сочи — десять, в Армавире — пять, в Тимашевском районе — три. По два случая коронавирусной инфекции выявили в Абинском, Кавказском, Гулькевичском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Кущевском и Северском муниципалитетах.

По одному инфицированному вывили в Анапе, Кореновском, Ейском, Мостовском, Новопокровском, Калининском, Тихорецком, Староминском и Усть-Лабинском районах.

На Кубани за все время пандемии подтвердили 345 002 случая COVID-19. С выздоровлением выписали 333 399 человек, не удалось спасти 11 144 пациентов.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 7219 человек, госпитализированы 989 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 931 480 случаев COVID-19.

Тат Гаспарян

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