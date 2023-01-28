Креативным директором Gucci стал Сабато де Сарно

Сабато де Сарно занял пост нового креативного директора Gucci, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз модного дома. В новой должности господин де Сарно должен будет «возродить состояние бренда». Он начал свою карьеру в Prada в 2005 году, после работал в Dolce & Gabbana. В 2009-м перешел в Valentino, где прошел путь до директора по моде, курирующего мужские и женские коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сабато де Сарно

Фото: Kering Сабато де Сарно

Фото: Kering

Его предшественник Алессандро Микеле покинул пост креативного директора Gucci в ноябре 2022 года, проработав в должности с 2015-го. Он объяснил свой уход «разными точками зрения» на бренд, но в чем заключались разногласия, не уточнял. Господин Микеле представил последние коллекции в этой должности в сезоне осень/зима 2023.

Подробности об уходе дизайнера читайте в материале «Ъ-Стиль».