В Крымском районе 29 января прогнозируют подъем уровня воды в реках

В Крымском районе Краснодарского края 29 января из-за дождей прогнозируют подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, возможно подтопление территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь.

Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий и падения деревьев. Также могут возникнуть нарушения в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб.

Рекомендуется обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями.

Тат Гаспарян

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