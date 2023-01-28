КТК начал тестировать новую систему контроля качества воздуха в Южной Озереевке

В районе отгрузки нефти на морском терминале в селе Южная Озереевка в городе Новороссийске появился новый стационарный пост системы контроля качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Пост оснащен сертифицированными оптическими датчиками, которые предназначены для измерения содержания различных веществ. Датчики на станции фиксируют на допустимую концентрацию показатели предельных углеводородов, бензола, толуола, ксилола и метилмеркаптана.

Измерения проводятся ежедневно в непрерывном режиме. Сейчас пост системы контроля качества атмосферного воздуха работает в тестовом режиме. Результаты измерений будут опубликованы в открытом доступе.

«Помимо данных о концентрации в атмосферном воздухе химических веществ также планируется приводить обобщенные сведения о температуре воздуха, скорости и преимущественном направлении ветра»,— говорится в сообщении.

Тат Гаспарян

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