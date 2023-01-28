Четыре человека погибли в аварии на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Водитель легковушки и трое пассажиров погибли на месте до приезда скорой помощи, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Авария случилась 27 января в 23:20 около остановки «Мыза», сообщили в УГИБДД по Нижегородской области. Предварительно, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

Елена Ковалева