В Екатеринбурге в мае установят мемориальную доску императору Александру I

На усадьбе Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге 5 мая планируется установить мемориальную доску Александру I, сообщили в благотворительном фонде «Мемориал Романовых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Усадьба Харитоновых-Расторгуевых

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Александр I стал первым главой государства, который посетил Екатеринбург. Он прибыл в город 25 сентября 1824 года в рамках ознакомительного путешествия по империи и провел здесь три дня. Его временной резиденцией стала усадьба Расторгуевых- Харитоновых на Вознесенской горке.

По данным фонда «Мемориал Романовых», в 1912 году на имя главы Екатеринбурга Александра Обухова поступали ходатайства о необходимости установки мемориальной доски в память о визите императора.

В 2019 году Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и руководство «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ФГБУК «АУИПИК») согласовали благотворительному фонду «Мемориал Романовых» размещение мемориальной доски.

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Елена Медведева