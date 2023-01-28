В Екатеринбурге в мае установят мемориальную доску императору Александру I

На усадьбе Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге 5 мая планируется установить мемориальную доску Александру I, сообщили в благотворительном фонде «Мемориал Романовых».
Усадьба Харитоновых-Расторгуевых
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Александр I стал первым главой государства, который посетил Екатеринбург. Он прибыл в город 25 сентября 1824 года в рамках ознакомительного путешествия по империи и провел здесь три дня. Его временной резиденцией стала усадьба Расторгуевых- Харитоновых на Вознесенской горке.
По данным фонда «Мемориал Романовых», в 1912 году на имя главы Екатеринбурга Александра Обухова поступали ходатайства о необходимости установки мемориальной доски в память о визите императора.
В 2019 году Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и руководство «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ФГБУК «АУИПИК») согласовали благотворительному фонду «Мемориал Романовых» размещение мемориальной доски.