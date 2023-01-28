В Керченском проливе ввели штормовое предупреждение

В Керченском проливе 28 января действует штормовое предупреждение, до конца дня ожидается усиление восточного ветра 12-15 м/сек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Согласно прогнозу Росгидромета, в Керченском проливе прогнозируются дожди, видимость хорошая, температура воздуха +3...5°С, температура воды в море +3°С.

Керченский пролив за период работы паромной переправы с 9 октября 2022 года по 28 января 2023 года в обе стороны пересекли 73,5 тыс. пассажиров. Паромами, работающими на линии, в общей сложности перевезли 55,6 тыс. единиц автотранспорта и 6,1 тыс. железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили 1790 рейсов.

В конце октября на Кубани были введены ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами — продуктами питания и товарами первой необходимости.

Тат Гаспарян

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