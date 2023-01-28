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У проекта реконструкции гостиницы «Сибирия» сменился застройщик

ООО «Союз» получило разрешение на реконструкцию комплекса зданий, расположенных на ул. Сибирской, 22, в Перми. Как сообщается в реестре на сайте регионального минимущества, разрешение на строительство выдали ООО «Союз» 26 октября. Объект разместится на участке площадью 1,5 тыс. кв. м. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о реконструкции бизнес-отеля «Сибирия» на ул. Пушкина, 15а. В 2019 году разрешение на реконструкцию объекта на ул. Сибирской, 22, получал Дмитрий Перхун, владелец ООО «Сибирия» (деятельность ресторанов).

В Kartoteka.ru отмечается, что ООО «Союз», зарегистрированное в 1998 году, занимается арендой и управлением недвижимостью. Владеет компанией предприниматель Галина Сегаль. Директор «Союза» Николай Ронжин является учредителем ООО «Центртрейд» и ООО «Многоотраслевое объединение “Крепар”». Обе организации зарегистрированы по адресу торгово-делового центра «Крепар» на ул. Ленина, 52. По данным выписки из Росреестра, земельным участком под зданием на ул. Сибирской с 2013 года владеют в рамках долевой собственности ООО «Союз» (50%) и Николай Ронжин (50%).

Господин Ронжин отказался комментировать «Ъ-Прикамье» проект реконструкции зданий на ул. Сибирской, 22. При этом сведения о реконструкции гостиницы на ул. Сибирской имеются в акте государственной историко-культурной экспертизы проектной документации (раздел, посвященный сохранности соседних объектов культурного наследия). Предусматривается, что реконструированное здание гостиницы «Сибирия» будет иметь переменную высотность от 3 до 5 этажей. С существующим зданием отеля «Сибирия» на ул. Пушкина, 15а, строящееся здание соединят переходом. Фасады строящегося здания, выходящие на ул. Сибирскую, будут выполнены в стиле классицизм с элементами эклектики.

Напомним, в 2015 году городские власти продали на торгах здание бывшего детсада на ул. Сибирской, 22. Объект приобрел владелец гостиницы «Сибирия» Дмитрий Перхун.

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