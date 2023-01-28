Чиновников Саратова упрекнули в отсутствии диалога с жителями по переименованию улицы

Во время визита в Саратовскую область спикера Госдумы Вячеслава Володина был поднят вопрос о переименовании улицы Сакко и Ванцетти.

"Ъ-Средняя Волга" писал, что жители и градозащитники выступают против переименования улицы в Дмитриевскую и против других названий.

Спикер указал чиновникам на отсутствие диалога по этому вопросу. «Всему причина – отсутствие диалога с жителями. Прежде чем замахиваться и какие-то решения моделировать, надо было обсудить с жителями, с краеведами, с градозащитниками», - отметил он.

Марина Ковалева