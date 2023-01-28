В столице Удмуртии у москвича похитили более 300 тысяч рублей под предлогом оказания интимных услуг

У жителя Москвы, приехавшего в Ижевск и пытавшегося через интернет заказать интимные услуги, похитили более 300 тыс. руб. Как сообщает МВД по Удмуртии, 27-летний москвич приехал в столицу Удмуртии на заработки.

В отделе полиции заявитель пояснил, что на сайте по оказанию интимных услуг он выбрал анкету девушки и позвонил по указанному телефону, однако ему никто не ответил. На следующий день ему позвонил неизвестный мужчина, представился менеджером и сказал, что из-за его звонков сайт заблокировали, в связи с чем организация несет убытки. После этого у москвича потребовали перевести деньги. Звонки повторялись не один раз, и каждый раз менеджер требовал внести дополнительные средства. Все деньги ему обещали вернуть. Молодой человек понял, что общается с мошенниками, когда перевел уже более 300 тыс. руб.

В настоящее время УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), а также устанавливаются лица, причастные к преступлению.