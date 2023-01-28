На трасе в Челябинской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек

В Челябинской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек. У водителя легковушки не было прав, сообщает ГУ ИВД России по региону.

Авария произошла вечером 27 января на 4 км автодороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеево в Аргаяшском районе. Водитель «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем МАN с полуприцепом МАЗ. В результате ДТП 22-летний водитель легкового автомобиля и четверо его пассажиров, мужчин в возрасте 20-35 лет, скончались на месте происшествия. По данным ГИБДД, погибший водитель не имел прав на управление транспортным средством. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и причины произошедшего.