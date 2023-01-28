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Бывшая замглавы краевого минимущества возглавила проект по строительству крупного логистического комплекса

Экс-замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Татьяна Михалева возглавила ООО «Инвест Строй», которая собирается построить мультиформатный логистический комплекс на выезде из Краснокамска. По данным «СПАРК-Интерфакс», она занимает должность директора компании с 29 ноября 2022 года.

Фото: «ФедералПресс», Коммерсантъ

Фото: «ФедералПресс», Коммерсантъ

Татьяна Михалева ранее занимала должность начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. В 2021 году была назначена первым замглавы краевого минимущества. Сейчас эту должность, по информации на сайте министерства, занимает Марина Маракина.

ООО «Инвест Строй» входит в пермский многопрофильный холдинг «Дельта Инвест». Структурами холдинга владеют Элшан Гусейнов, владелец ГК «Уралподшипник-Пермь» Леонид Панченко, Андрей Полозников, Инна Симоненкова, Марат Рахимов, арбитражный управляющий Виталий Бородулин. О планах «Инвест Строй» построить логистический комплекс на выезде из Краснокамска стало известно осенью прошлого года. В состав комплекса войдут склад класса «А» площадью 40 тыс. кв. м. и придорожный сервис — АЗС и АГНКС, автомастерские, автомойка, гостиница на 20 номеров, торговые площади и общепит. Проект предполагается реализовать до конца 2025 года. Инвестиции в него составят 2 млрд руб. В декабре прошлого года инициативе компании был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.

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