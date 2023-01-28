«РИА Новости»: систему ПВО в зоне военной операции усилят новейшими «Панцирями-СМ»

«Панцирь-СМ» усилит российскую систему противовоздушной обороны в зоне военной операции, сообщил источник «РИА Новости». По его словам, зенитные ракетно-пушечные комплексы в новейшей модификации поступят «в ближайшее время».

Как ожидает источник агентства, «Панцирь-СМ» будет на «существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды», в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS. В будущем планируется апробация комплекса, оснащенного мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов РСЗО «Град».

«Панцирь-СМ» оснащен новой радиолокационной станцией (РЛС) обнаружения целей и новой РЛС сопровождения целей и наведения ракет. Комплекс способен обнаруживать малоразмерные цели на дальности до 75 км. При применении новых зенитных управляемых ракет с гиперзвуковой скоростью дальность перехвата целей составляет 40 км — в два раза больше, по сравнению с предыдущей версией. Глава Минобороны Сергей Шойгу летом 2022 года говорил, что предельная дальность уничтожения беспилотников увеличена на 30%. Высота полета составляет 18 км. Комплекс выпускается на колесной базе или на гусеничном шасси.

Леонид Уварчев