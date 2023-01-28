На строительном рынке в подмосковном Красногорске ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе строительного рынка «Синдика» в Красногорске Московской области. Площадь пожара составила 2,1 тыс. кв. м. О пострадавших не сообщается.

Фотогалерея Пожар на строительном рынке в Подмосковье Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 10 Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Смотреть

Сообщение о пожаре на складе на 65 км МКАД поступило МЧС в 23:15 27 января. Его удалось локализовать к 00:42 28 января, открытое горение было ликвидировано к 2:20. К работам привлечены 112 человек и 37 единиц техники.

В 2017 году на рынке «Синдика» уже происходил пожар. Тогда три человека пострадали, площадь возгорания превышала 55 тыс. кв. м. Холдинг «Синдика» был основан в 1991 году сенатором, экс-главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым.

Леонид Уварчев