СИБУР построит на «Нижнекамскнефтехиме» производство 50 тысяч тонн гексена в год

СИБУР сегодня, 27 января, провел общественные слушания по проектной документации и материалов ОВОС по строительству производства гексена на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 50 тыс. тонн продукта в год. Об этом сообщило нижнекамское предприятие.

Производство планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Предполагается, что сырьем для нового продукта станет этилен со строящегося комплекса ЭП-600.

В ближайшее время предприятию предстоит получить разрешительные документы регулирующих надзорных органов, завершить подготовку проектной и рабочей документации и затем приступить к строительству. Производство планируют создать на территории завода олигомеров и гликолей «Нижнекамскнефтехима» – на месте выведенной из эксплуатации и демонтированной установки окиси этилена.

EP-подрядчиком проекта выступает НИПИГАЗ. Он разработает проектную и рабочую документацию и будет управлять поставками по проекту. Предполагается, что производство будет создано на основе собственной технологии. Проектом предусмотрена закрытая факельная система, которая минимизирует выбросы с факела в атмосферу. Крое того, предполагается водооборотный цикл закрытого типа, что, как заверяют в компании, исключит влияние на экологию.

Сейчас гексен в России не производится и поставляется из-за рубежа. Он является полупродуктом для производства базовых полимеров, в том числе полиэтилена высокой и низкой плотности. Его использование позволяет получить полиэтилен премиального качества.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"