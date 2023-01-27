Поставки испытывают тремор

В Татарстане жизнь больных Паркинсоном оказалось под угрозой из-за отсутствия американского препарата «Дуодопа», заявил центр помощи пациентам «Геном». Он обратился к министру здравоохранения республики с просьбой «обеспечить непрерывность терапии для сохранения их жизней». Как отмечают в центре, ранее в регионе четыре пациента получали такое лечение в рамках клинических исследований, а затем — за счет благотворительного фонда, который теперь не имеет возможности покупать лекарство. Для его приобретения, по данным «Генома», необходимо 250 тыс. руб. на одного пациента в месяц. В минздраве Татарстана «Ъ-Казань» подтвердили получения обращения и заверили, что работа по нему «ведется».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

АНО «Центр помощи пациентам «Геном»» (Санкт-Петербург) направил обращение в министерство здравоохранения Татарстана с просьбой обеспечить терапией пациентов с болезнью Паркинсона, проживающих в республике. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в «Геноме».

По данным центра, четыре пациента в Татарстане с 2009 года получали препарат «Дуодопа» в рамках клинических исследований, которые проводилось в республике, в Москве и Санкт-Петербурге. По словам директора «Генома» Елены Хвостиковой, это «уникальное лечение, которое, можно сказать, останавливает развитие болезни и даже возвращает пациентов к активной жизни». Метод лечения показал «долгосрочную эффективность, а именно возвращение и стабильное сохранение двигательной функции у пациентов с развернутыми стадиями болезни Паркинсона, существенное снижение нагрузки на ухаживающий персонал». По словам госпожи Хвостиковой, это позволяет родственникам вернуться к работе, также наблюдается «восстановление ранее утерянной из-за болезни трудоспособности самих пациентов».

В конце 2021 года клинические исследования завершились. «Питерские пациенты продолжают получать лекарство за счет регионального бюджета. Учитывая потрясающие результаты лечения, которое фактически дарит людям вторую жизнь, в Санкт-Петербурге его назначают все новым и новым пациентам»,— отметила госпожа Хвостикова.

Болезнь Паркинсона — хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, в результате которого поражаются нейронные клетки мозга и нарушаются двигательные функции. В России с таким диагнозом живут около 250–300 тыс. человек. Дебют заболевания приходится на возраст от 30 до 50 лет. Около 60–70% пациентов с болезнью Паркинсона принимают вещество «Леводопа».

Препарат «Дуодопа», который также содержит это вещество, выпускается американской компанией AbbVie и предназначен для пациентов c болезнью Паркинсона на развернутых стадиях. Он был одобрен Минздравом РФ по завершению исследований. «По существу, этот препарат дарит пациентам вторую жизнь»,— отмечал главный невролог Минобороны Игорь Литвиненко.

В Татарстане больше года пациентов обеспечивал препаратом благотворительный фонд. «Уже осенью прошлого года стало известно, что фонд больше не может покупать лекарство. Все ждали, что республиканский минздрав закупит его. Фонд продлял финансирование, сколько было возможно»,— говорит директор «Генома». «Речь идет о жизни и смерти. Если через две недели у пациентов дома не будет лекарства, они умрут»,— предупреждает госпожа Хвостикова.

По данным центра, в Татарстане пациенты обеспечены препаратом примерно до конца месяца, прерывать терапию нельзя.

«Геном» просит министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова «найти возможность помочь этим пациентам и обеспечить непрерывность терапии для сохранения их жизней». Лечение одного пациента стоит порядка 250 тыс. руб. в месяц.

В министерстве здравоохранения «Ъ-Казань» сообщили, что получили письмо от центра «Геном». «В курсе данного обращения, работа над ним ведется»,— сказали в пресс-службе. Однако в минздраве не стали говорить, действительно ли есть угроза жизни пациентам с болезнью Паркинсона.

Кирилл Антонов