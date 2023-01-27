Глава совета татар Афганистана попросил Путина заново провести перепись населения

Заново провести всероссийскую перепись населения России или проверить результаты переписи-2021 предложил глава совета татар Афганистана (в стране проживают около 3 млн татар) Забихулло Надери.

По сообщению Baza, накануне он отправил письмо в интернет-приемную президента РФ. В нем Забихулло Надери выразил озабоченность, что последняя перепись в России показала сокращение численности татар почти на 600 тыс. человек.

«Нам, татарам, грустно наблюдать за всем происходящим»,— отметил он и предложил уточнить статистику.

По данным Росстата, численность татар в России по итогам переписи населения 2021 года составила 4,71 млн человек против 5,31 млн человек в 2010 году.