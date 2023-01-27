«Автомобилист» в Екатеринбурге проиграл «Нефтехимику» 1:2

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Встреча завершилась со счетом 1:2 (1:0; 0:1; 0:1).

На 17 минуте капитан «Автомобилиста» Алексей Макеев вывел екатеринбургскую команду вперед, «распечатав» ворота «Нефтехимика» (0:1). На 15 минуте второго периода гости провели результативную атаку и сравняли счет голом Егора Попова (1:1). За несколько минут до конца встречи «Нефтехимик» вышел вперед — «Автомобилист» начал разыгрывать атаку в зоне гостей, но Ансель Галимов перехватил шайбу, перевел ее в зону екатеринбуржцев, отправил Андрею Белозерову, а тот — в сетку «Автомобилиста» (1:2).

По результатам этого матча «Автомобилист» опустился на третье место турнирной таблицы Восточной конференции (70 очков), уступив «Сибири» (72) и «Ак Барсу» (71). «Нефтехимик» заработал два очка (теперь их 56) и занял восьмое место. До начала плей-офф екатеринбуржцам осталось провести 13 матчей, нижнекамцам — 12.

Следующую встречу «Автомобилист» проведет в Ярославле с местным «Локомотивом» 29 января. После этого команда отправится в Нижнекамск, где повторно встретится с «Нефтехимиком» 31 января.

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