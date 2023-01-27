Бывший вице-губернатор Петербурга Сергея Козырева арестовали за пьяную езду

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Козырева арестовали на пять суток за неподчинение законному требованию сотрудников полиции, пишет 78.ru. Он скрылся от экипажа, остановившего его для проверки документов, позже в крови экс-чиновника выявили алкоголь.

Инцидент произошел накануне, 26 января, на 160-м км трассы «Скандинавия». Наряд ДПС остановил для проверки автомобиль Bentley Bentayga, за рулем которого находился Сергей Козырев, для проверки документов, однако водитель уехал. Позже Сергея Козырева задержали в его охотничьем домике. При задержании он вел себя вызывающе и пытался выхватить протокол у сотрудника полиции. Мужчину доставили в отдел полиции, где у него зафиксировали 1,097 промилле в крови при освидетельствовании. Сам он обвинения отрицает и утверждает, что был трезв.

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