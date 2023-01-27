В Саратовской области пристав совершил служебный подлог для уменьшения объема работы

В Саратовской области по материалам проверки Ртищевской межрайонной прокуратуры в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ртищевскому, Аркадакскому и Турковскому районам возбуждено уголовное дело. Он подозревается в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По информации облпрокуратуры, пристав, владея информацией об имуществе должников, незаконно окончила 20 исполнительных производств в связи с невозможностью установить их местонахождение и имущество, на которое возможно обратить взыскание. В надзорном ведомстве полагают, что он это сделал для уменьшения объема работы.

Марина Ковалева