«Саратовцы достойны благоприятной среды»

Сокращение расходов на утилизацию мусора - одна из актуальных тем для российский муниципалитетов. Свое мнение о том, как это сделать в Саратове, высказал руководитель юридической компании «ЖКХ Консалтинг», председатель общественного совета при администрации Саратова по вопросам ЖКХ Андрей Жбанчиков.

В 2020-2022 годах городские власти приняли ряд нововведений, которыми возложили на жильцов многоквартирных домов обязанность по созданию и обустройству мусорных площадок. Для горожан это аукнулось увеличившимися расходами, а для управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК), прохождением через процедуру по созданию мусорных площадок и включением их в реестр, который иногда превращается в настоящий квест по комитетам и районным администрациям.

Мой законопроект, направленный в Саратовскую городскую думу на имя ее председателя, Сергея Овсянникова, упростит жизнь и тем, и другим.

По законодательству за каждым многоквартирным домом должно быть закреплена своя мусора. Стоимость возведения (от четырех до шести баков) — от 300 до 500 тыс. руб. Предлагаю перенести эту обязанность с жильцов на АО «Ситиматика». Данные расходы будут включены в тариф на вывоз мусора, а жители, проживающие в многоквартирных домах, не будут нести затраты на приобретение и ремонт контейнеров, уборку и ремонт площадки. Сейчас же поскольку эта сфера не включена в тарифное регулирование и отдана на откуп управляющим организациям, которые могут запросить любую сумму.

Кроме того, нужно упростить получение земельных участков управляющими организациями. Для этого четко прописать процедуру их предоставления, уменьшить количество прилагаемых документов. Профильные комитеты или районные администрации могут предоставлять сведения об охранных зонах объектов электро-, вода-, газо, электроснабжения, расчет количества мусорных баков. Администрации районов, кстати, стоит привлечь к определению местоположения контейнерных площадок. Сейчас этим, согласно административному регламенту, занимается комитет по ЖКХ, это бы позволило перераспределить их функционал с учетом фактической компетенции.

Предлагаемый мной вариант значительно упросит оформление мусорных площадок.

Так, выписку из ЕГЮРЛ и паспортные данные в КУИ должен приносить не руководитель организации, а направляться с использованием электронного документа оборота с ФНС.

Сам участок под «мусорку» должен выдаваться не на пять лет, как сейчас, а на 25-30, чтобы проходить эту процедуру нужно было реже. По практике, раз в 20-25 лет обновляется генеральный план и план застройки города.

Уже стоящие на охранных зонах и красных линиях в центре города мусорные баки, в виде исключения, в по причине плотной застройки центра города, нужно оставить, а не переносить во дворы. Конечно, стоит признать, что мэрия отступает от жесткого принципа по красным зонам, но выборочно.

Ведь найти свободный участок на муниципальный земле непросто, особенно с учетом санитарных норм: «мусорка» может стоять не ближе, чем на расстоянии 20-и метров от стены дома, 25-и — от объектов социального назначения с возможностью уменьшения максимум на 25%. Я против такого сокращения — чтобы бак стоял в 15-и метрах от дома. А если еще будет работать погрузчик? Саратовцы достойны благоприятной среды.

И, напоследок, нужно усиление контроля за предприятиями торговли и социального назначения, например, детскими садами. Они, а особенно предприниматели, экономят на вывозе мусора и оставляют его в баках живущих в многоквартирных домах саратовцев. Поймать на этом кого-то практически невозможно.