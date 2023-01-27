Банки оказались в плюсе

ЦБ подвел итоги работы банковского сектора за прошлый год. Прибыль есть, но маленькая. Кредитные организации смогли заработать чуть больше 200 млрд руб. Это в 12 раз меньше, чем в 2021-м. Кроме того, если из подсчетов убрать Сбербанк, то вся отрасль окажется в минусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впрочем, еще летом ЦБ оценивал убытки отрасли в 1,5 трлн руб., поэтому итоговый финансовый результат можно считать успехом, говорит гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Это можно считать успехом, поскольку прогнозы, которые давались в прошлом году, были гораздо более пессимистичные. Банковский сектор испытал беспрецедентное давление, и дело не только в санкциях. Платежная дисциплина, обслуживание кредитов оказались в итоге не такими плохими, как предполагали многие банки еще в середине года.

Просрочка находится в умеренном диапазоне. Можно сказать, что результат превзошел самые оптимистичные прогнозы. Но это не повод расслабляться и думать, что мы прошли самую острую стадию, потому что впереди еще могут быть вызовы, связанные с новыми ограничениями, может ухудшиться качество обслуживания кредитного портфеля, что в результате скажется на финансах».

В ЦБ, рассказывая об итогах работы сектора, сообщили, что главный результат — стабильность отрасли. В этом году, если не будет новых потрясений, регулятор ожидает роста прибыли до 1 трлн руб. Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин, впрочем, считает эту оценку слишком оптимистичной:

«Безусловно, можно говорить о некой финансовой стабилизации в секторе. Но здесь есть ряд скрытых проблем, ведь до сих пор действуют послабления бухгалтерского учета.

Они включают, например, оценку на балансе банков ценных бумаг по состоянию до февраля 2022 года. То есть принято много антикризисных мер — их только собираются отменить. В связи с этим будет определенное списание капитала, определенные проблемы. Что касается лишения банков дополнительных инструментов заработка, это тоже проблема. Им остается зарабатывать там, где люди готовы тратить деньги, пробовать выходить на рынок ценных бумаг.

Но статистика показывает, что люди не очень готовы. Индексы находятся практически в горизонтальном движении, капитализация не растет. Вряд ли на этих объемах можно получить крупные комиссионные доходы. Большинство людей вообще перешли к сберегательной модели поведения. Кроме того, на мой взгляд, прибыль банковского сектора не увеличится до 1 трлн руб.»

По итогам прошлого года доля прибыльных банков составила 77%, сообщил ЦБ. Достичь положительного результата им помог рынок ипотеки, который вырос на 20%, и корпоративного кредитования. Оно увеличилось на 14% по итогам года, несмотря на резкое повышение ключевой ставки в феврале.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин