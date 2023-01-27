Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд арестовал главу IT-управления ФТС по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал главу Центрального информационно-технического управления ФТС России Дмитрия Васильева до 26 марта. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дмитрий Васильев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 марта»,— сообщили в пресс-службе суда.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия. Если вина Дмитрия Васильева будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии. Ранее сегодня, 27 января, в здании ФТС прошли обыски. Следствие полагает, что у него были сообщники.

По данным Telegram-канала «112», Дмитрий Васильев обвиняется в получении взятки на сумму 25 млн руб. и хищении бюджетных средств, выделенных на госконтракты по цифровизации работы ФТС России.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...