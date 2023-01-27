Суд арестовал главу IT-управления ФТС по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал главу Центрального информационно-технического управления ФТС России Дмитрия Васильева до 26 марта. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Васильев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 марта»,— сообщили в пресс-службе суда.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия. Если вина Дмитрия Васильева будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии. Ранее сегодня, 27 января, в здании ФТС прошли обыски. Следствие полагает, что у него были сообщники.

По данным Telegram-канала «112», Дмитрий Васильев обвиняется в получении взятки на сумму 25 млн руб. и хищении бюджетных средств, выделенных на госконтракты по цифровизации работы ФТС России.

Анастасия Ларина