В Ярославской области ФСБ изъяло 26 кг наркотиков

В Ростовском районе Ярославской области ликвидирована нарколаборатория, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На момент задержания сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 26 кг наркотического средства «мефедрон» и более 4 тонн прекурсоров и продуктов синтеза наркотических средств. По данным следствия, лаборатория была создана в конце 2022 года.

«Подозреваемые, мужчина 28 лет и женщина 19 лет, семейная пара из Московского региона. Приобрели земельный участок с домом, закупили оборудование, ингредиенты и незаконно произвели более 26 тысяч доз наркотического средства»,— сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемые арестованы. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.

Антон Голицын