«Неометрия» запустила в продажу квартиры с ремонтом в Краснодаре и Новороссийске

Федеральный девелопер «Неометрия» начал реализацию новых квартир с ремонтом под ключ в Краснодаре и Новороссийске. Застройщик предлагает клиентам отделку двух видов – Classic и Prime

Услуга Classic предполагает лаконичный ремонт в светлой гамме с акцентом на эстетику природных текстур. Prime создана для тех, кто ценит элегантные решения: мягкие цвета добавят квартире ощущения тепла и уюта и позволят раскрыть практически любую дизайнерскую фантазию. Тщательно подобранная по фактуре и оттенкам спецификация создает безграничное поле для стилевых экспериментов.

Оба вида ремонта включают в себя проведение комплексных работ с полом, стенами, потолком и электрикой. Для создания комфортной обстановки в комнатах, прихожей, коридоре, ванной, на кухне, балконе или лоджии используются качественные ламинат и сантехника, натяжной матовый потолок, дизайнерские плитка и керамогранит, стильные межкомнатные двери.

Ключевыми преимуществами ремонта под ключ является гарантия качества материалов и выполнение работ точно в срок от федерального девелопера «Неометрия».

«Мы предлагаем два вида ремонта – ремонт с классическими решениями и улучшенный вид отделки для тех, кто ценит качество, практичность и функциональность. Теперь нашим клиентам не нужно нанимать рабочих, тратить время и средства на приобретение строительных материалов, следить за выполнением ремонтных работ. Услуги идеально подойдут тем покупателям, которые сейчас снимают квартиру и рассматривают варианты покупки уже готового жилья», – рассказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Квартиры с ремонтом от «Неометрии» можно приобрести в Краснодаре – ЖК «Улыбка», ЖК «Отражение», микрорайон «Южане» и в Новороссийске – ЖК «Облака-2».

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум- сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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