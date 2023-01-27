РЖД продает землю и помещение в Новороссийске за 13 млн рублей

АО «РЖД» выставило на торги имущество в виде нежилого здания с земельным участком в Новороссийске за 12,8 млн руб. Сведения об этом размещены на портале перевозчика.

Площадь земельного участка составляет 2 тыс. кв. м, площадь помещения — 505,6 кв. м. Здание детского генерального корпуса станции Новороссийск расположено в Восточном округе города.

«Окружающая застройка представляет собой административные, производственно-складские объекты и жилые объекты с включением объектов коммерческого назначения»,— говорится в описании объекта продажи.

Лот был выставлен на торги в конце прошлого года. Прием заявок завершился 9 января 2023 года, но объект все еще находится в списке имущества предприятия, выставленного на продажу.

Анастасия Донскова

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