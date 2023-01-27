Губернатор Кубани поручил принять генплан Туапсе и Туапсинского района до конца 2023 года

Градостроительные документы необходимо принять до конца года, об этом Вениамин Кондратьев написал в социальных сетях.

«Сегодня в Туапсе с общественниками и проектировщиками обсудили работу над генпланами города и района. Во время моего прошлого визита сюда полгода назад градостроительная ситуация была удручающей. Тогда решили приостановить любое строительство и реализацию инвестпроектов, приняли кадровые решения»,— сообщил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев также отметил, что при составлении генпланов необходимо сбалансировать интересы местных жителей и гостей. Также в документе нужно предусмотреть места под строительство новых школ, детсадов и санаторно-курортных объектов.

В конце декабря прошлого года новым главой Туапсинского района был назначен Сергей Бойко. Он сменил на посту Виталия Мазинова, который покинул пост в июле 2022 года. Также в июле губернатор Кубани поручил возобновить в Туапсинском районе проверки соблюдения градостроительного законодательства после своего рабочего визита на мыс Кадош, который в 2021 году включили в лесопарковый зеленый пояс муниципалитета, однако земли на нем оказались в аренде.

Андрей Ульченко

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